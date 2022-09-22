В Краснодар вернулись росгвардейцы, принимавшие участие в спецоперации на Украине
Политика
22.09.2022 20:54
Жители Краснодара 22 сентября на Ростовской трассе встречали героев.
Бойцы некоторых подразделений вернулись домой на отдых из зоны проведения специальной военной операции. С флагами и цветами поприветствовать их пришли родственники, друзья и активисты.
После встречи на въезде в город все отправились к базе росгвардейцев на улицу Тихорецкую.
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