В Краснодар прибыл «Поезд Победы»

Видео канала «Кубань 24»

«Поезд Победы» 21 сентября снимали на камеры телефонов жители Краснодара.

Состав, который прибыл на железнодорожный вокзал, — это передвижной музей. Еще 5 сентября он был во Владивостоке, а сейчас остановился в Краснодаре. На его бортах QR-код, отправляющий на портал, который дает подробную информацию о выставке и условиях ее посещения.

Организаторы сообщают, что в пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого России — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.

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