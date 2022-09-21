В Краснодар прибыл «Поезд Победы»
Общество
21.09.2022 17:08
«Поезд Победы» 21 сентября снимали на камеры телефонов жители Краснодара.
Состав, который прибыл на железнодорожный вокзал, — это передвижной музей. Еще 5 сентября он был во Владивостоке, а сейчас остановился в Краснодаре. На его бортах QR-код, отправляющий на портал, который дает подробную информацию о выставке и условиях ее посещения.
Организаторы сообщают, что в пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого России — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.
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