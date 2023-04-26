Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае женщина вышла замуж за брата, чтобы тот стал гражданином России

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoarmejskom-rajone-zhenshhina-zaklyuchila-fiktivnyj-brak-s-bratom-iz-tadzhikistana
В Краснодарском крае женщина вышла замуж за брата, чтобы тот стал гражданином России
Фото pexels.com

Благодаря фиктивному браку с сестрой иностранец планировал в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание в России.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что гражданка РФ из Красноармейского района Краснодарского края зарегистрировала в местном отделе ЗАГС брак с двоюродным братом из Таджикистана. При этом родственники не планировали создавать настоящую семью.

В связи с этим прокуратура потребовала через суд признать их брак фиктивным. Судья удовлетворил иск, признав брак жительницы Красноармейского района с братом недействительным, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: около 50 фиктивных браков между мигрантами и россиянами выявили в 2022 году в Краснодарском крае.

Статьи
Как подобрать подгузник по возрасту и весу ребенка
Как подобрать подгузник по возрасту и весу ребенка
Топ-10 самых причудливых профессий
Топ-10 самых причудливых профессий
Сердце, кости и зрение: полезные свойства руколы
Сердце, кости и зрение: полезные свойства руколы
Почему 1 мая выходной: история и традиции Первомая
Почему 1 мая выходной: история и традиции Первомая
Убийственные свойства стресса для человека
Убийственные свойства стресса для человека
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях