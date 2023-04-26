В Краснодарском крае женщина вышла замуж за брата, чтобы тот стал гражданином России

Благодаря фиктивному браку с сестрой иностранец планировал в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание в России.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что гражданка РФ из Красноармейского района Краснодарского края зарегистрировала в местном отделе ЗАГС брак с двоюродным братом из Таджикистана. При этом родственники не планировали создавать настоящую семью.

В связи с этим прокуратура потребовала через суд признать их брак фиктивным. Судья удовлетворил иск, признав брак жительницы Красноармейского района с братом недействительным, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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