В Красноармейском районе выгорело 150 кв. метров камыша в районе станицы Ивановской

О крупном пожаре в районе станицы Ивановской сообщили в соцсетях днем 3 марта местные жители.

Видеозапись с места происшествия запечатлела горящий камыш и сильное задымление.

Сообщение о возгорании камыша в балке на северной окраине станицы Ивановской поступило диспетчеру Красноармейского пожарно-спасательного гарнизона 3 марта в 14:36.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 14:40, они установили, что огонь охватил 150 кв. м. Подъехать к месту пожара было невозможно, поэтому специалисты обеспечивали окарауливание, чтобы предупредить распространение огня.

В 16:43 пожар самоликвидировался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре заметили сильное задымление в районе летного училища.