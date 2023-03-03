В Красноармейском районе выгорело 150 кв. метров камыша в районе станицы Ивановской
Происшествия
03.03.2023 18:00
О крупном пожаре в районе станицы Ивановской сообщили в соцсетях днем 3 марта местные жители.
Видеозапись с места происшествия запечатлела горящий камыш и сильное задымление.
Сообщение о возгорании камыша в балке на северной окраине станицы Ивановской поступило диспетчеру Красноармейского пожарно-спасательного гарнизона 3 марта в 14:36.
На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 14:40, они установили, что огонь охватил 150 кв. м. Подъехать к месту пожара было невозможно, поэтому специалисты обеспечивали окарауливание, чтобы предупредить распространение огня.
В 16:43 пожар самоликвидировался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Краснодаре заметили сильное задымление в районе летного училища.
Популярные новости
- В Щербиновском районе будут судить экс-полицейского, который насмерть сбил велосипедистку
- В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
- Яркий человек, талантливый актер и душа коллектива: каким был ведущий Вячеслав Ширяев
- В Новороссийске спасатели сняли плитку, чтобы достать застрявшего под ванной кота
- Пригожин в обращении к Зеленскому сообщил о практически полном окружении Бахмута
- Суд обязал администрацию заповедника «Утриш» в Анапе защитить лес от пожаров