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В Красноармейском районе выгорело 150 кв. метров камыша в районе станицы Ивановской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoarmejskom-rajone-vygorelo-150-kv-metrov-kamysha-v-rajone-stanitsy-ivanovskoj
В Красноармейском районе выгорело 150 кв. метров камыша в районе станицы Ивановской
Фото t.me/tipichkras

О крупном пожаре в районе станицы Ивановской сообщили в соцсетях днем 3 марта местные жители.

Видеозапись с места происшествия запечатлела горящий камыш и сильное задымление.

Сообщение о возгорании камыша в балке на северной окраине станицы Ивановской поступило диспетчеру Красноармейского пожарно-спасательного гарнизона 3 марта в 14:36.

На место незамедлительно выехали пожарные. Прибыв на место в 14:40, они установили, что огонь охватил 150 кв. м. Подъехать к месту пожара было невозможно, поэтому специалисты обеспечивали окарауливание, чтобы предупредить распространение огня.

В 16:43 пожар самоликвидировался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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