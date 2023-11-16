В Красноармейском районе газифицировали школу в станице Полтавской

В станице Полтавской специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» построили подводящий газопровод протяженностью 770 м и подключили к нему новую котельную школы № 6.

В школе учатся 400 детей. Ранее здание образовательного учреждения отапливала работающая на дизеле и мазуте котельная. Теперь в стачной школе старую котельную ликвидировали и построили вместо нее современную.

«Мы ведем активную работу по строительству современных котельных и модернизации изношенных объектов. В крае остались 243 котельные в 31 муниципальном образовании, которые работают на жидком и твердом топливе. Необходимо менять их на высокоэффективные и экологичные блочно-модульные», — рассказала вице-губернатор Андрей Прошунин.

Благодаря совместной работе властей и специалистов АО «Газпром газораспределение Краснодар» дети и учителя школы в станице Полтавской будут находиться в комфортных условиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе газифицировали дома в хуторах Большой и Малый Разнокол.