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В Красноармейском районе 2-летний ребенок в гостях выпил растворитель для краски

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnoarmejskom-rajone-2-letnij-rebenok-v-gostyah-vypil-rastvoritel-dlya-kraski
В Красноармейском районе 2-летний ребенок в гостях выпил растворитель для краски
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел 17 сентября в поселке Первомайском в Красноармейском районе.

В полицию Красноармейского района из больницы поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставили 2-летнего ребенка с острым отравлением растворителем для краски. У пострадавшего диагностировали химический ожог полости рта.

По факту произошедшего в прокуратуре провели проверку, во время которой установили, что местная жительница с двумя детьми пришла в гости к знакомой. Там один из детей, когда взрослые не видели, проглотил химическое вещество.

Ребенок воспитывается в полной многодетной семье. На профилактических учетах семья не состоит. Ход и результаты проверки в ведомстве взяли под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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