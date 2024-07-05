В краевом Центре «Патриот» прошел XI ежегодный слет движения «Юная армия»

На слете руководители отделений и школьники, проявившие себя, поделились опытом и проектами, а также подвели итоги года.

Помимо официальной части, для юнармейцев провели экскурсию и разрешили испытать новейшие военные тренажеры. Одни из таких позволяет ощутить себя парашютистом. Его опробовал юнармеец Матвей Балдин — школьник из Туапсе уже 2 года участвует в движении.

«Это нереальные ощущения, не передать словами. Ни одна компьютерная игрушка это не повторит. Я благодарен, что Центр предоставляет такую возможность для школьников, мальчиков и девочек», — делится участник движения «Юная армия» Матвей Балдин.

На других тренажерах можно командовать батальоном, развить тактику боевых действий, есть и установка для водителей боевых машин.

«Этот тренажер полностью имитирует поездку на БТРе. Он устроен так, что, если я съеду со склона или подскачу на кочке, то его корпус наклониться. Потому, если не хотите, чтобы вас укачало, нужно вести ровнее», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

На официальной части слета прошло награждение школьников — им вручили почетные грамоты.

«Стараюсь везде участвовать. У меня очень много грамот. Я была на «Зарнице» от Юнармии. Для меня это много значит», — говорит участница движения «Юная армия» Виталина Фомина.

За последний год ряды юнармейцев увеличились до 50 тыс. человек. Из них 20 тыс. — пришли в этом году. Школьники проводят различные патриотические мероприятия и получают льготы в будущем.

«Для всех юнармецев, которые состоят в движении более года, есть льготы при поступлении в военные вузы. А сейчас расширяется список гражданских вузов, куда тоже можно будет получить льготы при поступлении», — сообщает начальник штаба регионального отделения «Юная армия» в Краснодаре Николай Каправов.

«Ребята, когда вступают в ряды «Юнармии», делают это осознанно, добровольно. Они дают клятву. И когда они вырастут, у них будет установка, что нужно защищать свою страну», — отмечет председатель комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик.

«Юнармия» сотрудничает с Центром имени Героя России, генерала армии Казанцева. Здесь планируют проводить и другие мероприятия по воспитанию школьников. А «Патриот» станет местом, где юнармейцем будут давать клятвы перед вступлением в движение.