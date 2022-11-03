В краевой акции «Своих не бросаем» приняли участие около 2 тыс. организаций

Видео канала «Кубань 24»

В эфире «Кубань 24» продолжается благотворительный марафон «Своих не бросаем!» в поддержку участников специальной военной операции.

В студии уже побывали военные из отряда «Барс 16», которые рассказали о принципах работы в горячих точках. Всего в краевой акции «Своих не бросаем» приняли участие около 2 тыс. организаций. В общей сложности собрано более 16 млн рублей. На эти средства закупили утепленные сапоги, спальные мешки, балаклавы и термоизоляционные коврики.

«Товары первой необходимости, медикаменты, закупаются и передаются во все воинские части. На данный момент организована работа по заключению договоров, по принятию заявок от воинских частей, которые будут рассмотрены на заседании комиссии Кубанского казачьего войска по распределению пожертвований», — сказал заместитель атамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников.

Организаторами краевой акции выступило Кубанское казачье войско. Сбор средств продолжается.