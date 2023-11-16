В Кореновске завершили благоустройство парка 75-летия Победы

Зеленую зону на улице Запорожской привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году на первом этапе работ в парке обновили тротуарные дорожки, обустроили детскую игровую зону, установили ограждения вокруг пруда, а также декоративные элементы и освещение. На финальном этапе здесь проложили новые дорожки, учитывая особенности передвижения маломобильных людей, установили лавочки и урны, обустроили спортивную площадку. Также теперь в парке есть ливневая канализация и парковка.

«Общественные пространства нового формата формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей», — отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

В районе парка 75-летия Победы находятся десятки многоквартирных домов, более тысячи частных домовладений, а также школа, плавательный бассейн и Центр единоборств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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