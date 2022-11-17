В Кореновске стартовало первенство Южного федерального округа по хоккею

Видео канала «Кубань 24»

Краснодарский край на домашнем старте представляет краснодарская команда «Акулы». Ее 11-летние игроки готовились к соревнованиям, тренируясь на родном льду с игроками на четыре года старше. В Кореновске они выступят в статусе победителей первенства Кубани.

«Можно сказать, что не страшно, а волнительно. Уже играли с некоторыми соперниками. Нужно подготовиться всем коллективом», — поделился игрок ХК «Акулы» Матвей Кириченко.

Хоккеисты из команды «Краснодар», с которой во время подготовки спаринговались «Акулы», играют в первенстве Кубани. Позади у 14 и 15-летних игроков мини-турнир в Горячем Ключе. Там коллектив из краевой столицы сыграл с местным «Айсбергом», симферопольским «Легионом», ровесниками из «Акул» и сочинцами. Попасть в тройку лучших краснодарцам не удалось. Сейчас их цель — сделать это через месяц во втором круге.

«Есть команды, которые мы пока не можем победить из-за техники, тактики. В целом, со всеми играть здорово. Все команды приветливые, хорошие. Интересно очень», — рассказал игрок ХК «Краснодар» Иван Высотин.

«У нас октябрь, ноябрь и декабрь загружены. Первенства края и ЮФО, «Золотая шайба» будет. То есть вся зима у нас загружена», — сообщил тренер ХК «Краснодар» Антон Пахотин.

Уже 17 декабря дружина Антона Пахотина снова отправится в Горячий Ключ, где сразится с уже знакомыми соперниками. Спустя пять дней определится лучшая команда Краснодарского края в этой возрастной группе.