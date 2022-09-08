В Кореновске после капитального ремонта открыли школу № 1
В Кореновске школа № 1 распахнула свои двери после масштабного обновления. Работы велись в рамках программы капитального ремонта «Модернизация школьных систем образования».
Благодаря участию в ней в кратчайшие сроки полностью отремонтировали фасад здания, кровлю и учебные помещения. В классах появилась современная мебель, а также необходимое оснащение для проведения опытов и лабораторных заданий. Всего на капитальный ремонт было потрачено 96 млн рублей.
«В этом году мы ремонтируем 41 школу, три из них с достаточно большим финансированием. Это будет длиться практически два года. Дети сейчас будут обучаться в других зданиях других школ. Но школы не просто выглядят как после капитального ремонта, а как будто ее заново построили», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.
Всего в этом году в программу капремонта вошла 41 кубанская школа. Первыми в очереди на преображение оказались старинные и сельские здания.
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