В Кореновске отключили горячую воду из-за долга теплостанции перед «Газпромом»

Жители Кореновска снова остались без горячей воды. Ее не было в городе с 15 мая по 6 июня. А 17 июня ее выключили снова.

Королькова Вера Павловна — одна из жительниц многоэтажки. Пенсионерка проживает одна, имеет тяжелое заболевание. Сейчас женщине приходится переносить кастрюли с горячей водой для того, чтобы помыться. По ее словам, горячую воду она оплатила задолго до отключения.

Жители домов обращались за информацией о сроках возвращения горячей воды в компанию энергосбережения «Теплосервис», но там не дали никакого ответа.

Горожане рассказали, что на теплостанции, которая отапливала дома, все работники уволены, и продолжать функционировать она не может. В межрегионгазе сообщили, что «Теплосервис» имеет большую просроченную задолженность перед «Газпромом». Из-за это произошло отключение поставки газа и, как следствие, люди остались без горячей воды.

«Просроченная задолженность акционерного общества «Теплосервис» Кореновского района по состоянию на сегодняшний день составляет 36,8 млн рублей. Данная задолженность в большей части была сформирована в отопительном сезоне 2023/2024», — сообщает начальник управления реализации газа «Газпром межрегионгаз Краснодар» Кирилл Буряк.

«Газпром межрегионгаз» направил все материалы в арбитражный суд Краснодарского края для взыскания задолженности в судебном порядке. Исполнительное производство начато и направлено в судебную службу приставов исполнителей.