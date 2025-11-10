В конкурсе «Культурная столица» за Сочи проголосовали почти 81 тыс. человек

Сочи в числе 28 городов претендует на звание «Культурной столицы России 2027 года», проголосовать за курорт можно до 5 декабря на «Госуслугах».

По состоянию на 10 ноября за Сочи свои голоса отдали почти 81 тыс. человек.

«Среди номинантов — Сочи, что вполне закономерно. Такого количества фестивалей, как в этом городе, не проходит больше нигде на Кубани. Сочи принимает вокальные, танцевальные, театральные конкурсы и фестивали. Все, кто любит его и считает культурной столицей, может поддержать в голосовании», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко.

Сочи укрепляет позиции как один из культурных центров Кубани и России. Здесь проводят десятки крупных мероприятий, действуют известные событийный площадки, в числе которых Зимний театр, Зал органной и камерной музыки, Новый театр Сочи, концертный зал «Фестивальный» и Сочинская камерная филармония. Кроме того, действуют пять музеев.

В городе проводят фестивали разных направлений: музыкальные, гастрономические, спортивные и культурные. Одними из наиболее масштабных событий стали Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета и фестиваль Дениса Мацуева.

Кроме уже известных мероприятий регулярно проводятся новые. В их числе международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона, международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина и многие другие.

До конца 5 года на курорте планируют провести около 50 крупных культурных мероприятий.

Событийный туризм в Сочи продолжает набирать популярность. С начала года в Сочи приняли 6,2 млн отдыхающий и 800 тыс. однодневных туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс проводят в два этапа. Первый этап — голосование на сайте оргкомитета или через «Госуслуги», которое продлится до 15 ноября. Во втором этапе финалисты представят концепцию развития культурной сферы, которая касается организации событий и городской среды.

В 2025 году культурной столицей стал Грозный, а в 2026 году это звание перейдет Омску.

