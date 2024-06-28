В КГИК прошел показ одежды выпускников кафедры дизайна

Дефиле работ студентов-дизайнеров прошло в Краснодарском государственном институте культуры. Будущие модельеры представили шесть коллекций одежды, в каждой из которых не менее пяти нарядов.

Над своей выпускной линейкой будущие студенты работали целый год: разрабатывали концепцию, придумывали стилевое решение, эскиз, подбирали материалы. Проекты выпускников — это нестандартная одежда, которая подойдет тем, кто хочет выделиться из толпы.

«Такая одежда выглядит эффектнее со сцены. Проще исполнить какие-то сложные элементы на больших форматах. У меня более сложные фактуры, и если они были мелкими, то их никто бы не заметил», — поделилась студентка КГИК Валерия Корчагина.

Показ каждой коллекции стал настоящей театрализованной постановкой. Музыку и заставки на экране подобрали специально под тематику одежды.

Чтобы публика могла рассмотреть каждую делать наряда, модели проходили со сцены в зрительный зал.