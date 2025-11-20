В казачьем спецотряде БАРС-16 наградили добровольцев, отличившихся на СВО

В отряде прошла торжественная церемония награждения бойцов.

Командир подразделения с позывным «Арбат» вручил бойцам медали ЛНР, среди которых — «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За Веру и Волю». Поддержать награжденных приехали и командиры других подразделений.

Боец с позывным «Персей» напомнил о том, что характер человека особенно ясно проявляется в трудные времена: одни идут защищать Родину, другие помогают так, как могут. И, по его словам, именно на таких примерах стоит воспитывать молодежь.

Полученные награды стали подтверждением мужества и профессионализма бойцов, которые выполняли свои задачи в сложных условиях и продолжили службу с тем же спокойным упорством, что и прежде.

