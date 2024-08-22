В Кавказском заповеднике заявили, что потушить лесной пожар с земли невозможно

Источник природного пожара в окрестностях сочинского поселка Эсто-Садок в районе гор Дзитаку и Перевальной расположен в труднодоступной местности, из-за чего потушить его с земли невозможно.

В ходе осмотра территории установили, что источником задымления стал тлеющий редкостойный пихтарник, а также черничник и сухая подстилка, расположенные под его пологом.

«Место задымления расположено в скалистой местности, на сухих, практически отвесных, скалистых уступах. Наземный доступ к нему исключен. Несмотря на полную готовность наземных сил и средств, наземное тушение невозможно», — сообщили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Сотрудники заповедника рассчитывают, что пожар помогут потушить прогнозируемые в горах осадки. Если огонь распространится, его будут немедленно тушить с воздуха, приводит ТАСС слова специалистов заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар произошел днем 21 августа в окрестностях поселка Эсто-Садок недалеко от Розы Хутор. На территории нет пеших троп и автомобильного подъезда.