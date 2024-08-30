В Кавказском заповеднике увеличилась популяция зубров

В Кавказском биосферном заповеднике провели учет популяции зубров в 2024 году.

Сотрудники заповедника осмотрели места обитания зубров и установили, что численность этих животных выросла.

«По заключению специалистов, популяция зубров в Кавказском заповеднике на сегодняшний день может составлять 1 тыс. 250 — 1 тыс. 280 особей. Для сравнения, численность вида в 2023 году составляла 1,2 тыс. особей, в 2022 году было насчитано 1 тыс. 150 зубров», — сообщили в пресс-службе ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова».

Зубры вернулись в прежние места обитания — на Мастаканский хребет в цирке горы Веселой. Около 10 лет назад зубры впервые облюбовали эту местность, но потом исчезли оттуда на несколько лет. Впервые зубров обнаружили на Бурьянистом хребте.

Кроме того, число зубрят выросло до 1 тыс. 17 особей в этом году. По мнению ученых, рост популяции зубров может привести к их выходу за пределы Кавказского заповедника в будущем.

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