В Кавказском районе хулиган подорвал свою машину с помощью пиротехники
Происшествия
22.07.2022 14:08
Следственный отдел полиции по Кавказскому району завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей станицы Казанской. Мужчины в возрасте 32 и 42 лет обвиняются в хулиганстве.
Полиция установила, что обвиняемые ради развлечения подорвали автомобиль. Примечательно то, что машина принадлежала одному из злоумышленников. Мужчина положил в салон своего авто мощную петарду, а затем поджег фитиль. После этого, отойдя на безопасное расстояние, сообщники засняли получившееся «шоу». Поврежденные части автомобиля разлетелись по дороге.
Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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