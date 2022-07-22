В Кавказском районе хулиган подорвал свою машину с помощью пиротехники

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следственный отдел полиции по Кавказскому району завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей станицы Казанской. Мужчины в возрасте 32 и 42 лет обвиняются в хулиганстве.

Полиция установила, что обвиняемые ради развлечения подорвали автомобиль. Примечательно то, что машина принадлежала одному из злоумышленников. Мужчина положил в салон своего авто мощную петарду, а затем поджег фитиль. После этого, отойдя на безопасное расстояние, сообщники засняли получившееся «шоу». Поврежденные части автомобиля разлетелись по дороге.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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