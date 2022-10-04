В Кавказском биосферном заповеднике завершается подсчет оленей
Ежегодная акция проходит в брачный период животных, когда самцы оленей-ревунов сбиваются в стаи и подают голос, чтобы привлечь самок.
Генеральный продюсер телеканала «Кубань 24» Дмитрий Крамарь четыре дня скитался по лесам, чтобы помочь ученым с этой ответственной миссией. Вершины сочинских гор сейчас в снегу, поэтому у фотоохоты в этом году есть свои особенности.
«Все олени спустились вниз, в леса, где им комфортно. А в лесу попробуй их найди. Гораздо тяжелей. В целом, я видел примерно 20–22 оленя в основном на южных склонах и около 8 в лесу», — рассказал Дмитрий Крамарь.
Поиском оленей в разных зонах заповедника занимаются около 40 волонтеров. Им выдают карту и дневник, в котором нужно указывать пол, приблизительный возраст животных и место встречи с ними. За день добровольцы проходят по 18 км. На их пути встречаются чащи, овраги и холодные реки.
Пока в фотобагаже Дмитрия Крамаря только живописные пейзажи, но ни одного ревуна. Олени хоть и громко звучат в брачный сезон, но близко к себе не подпускают и прячутся, услышав малейший шум. Так, по итогам прошлогодней переписи поголовья, в заповеднике насчитали более 1,5 тыс. особей.
Читайте также: посетителей Кавказского заповедника предупредили о начале гона у оленей.
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
- «Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца