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В Кавказском биосферном заповеднике завершается подсчет оленей

Общество
04.10.2022 09:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-biosfernom-zapovednike-zavershaetsya-podschet-olenej
Видео канала «Кубань 24»

Ежегодная акция проходит в брачный период животных, когда самцы оленей-ревунов сбиваются в стаи и подают голос, чтобы привлечь самок.

Генеральный продюсер телеканала «Кубань 24» Дмитрий Крамарь четыре дня скитался по лесам, чтобы помочь ученым с этой ответственной миссией. Вершины сочинских гор сейчас в снегу, поэтому у фотоохоты в этом году есть свои особенности.

«Все олени спустились вниз, в леса, где им комфортно. А в лесу попробуй их найди. Гораздо тяжелей. В целом, я видел примерно 20–22 оленя в основном на южных склонах и около 8 в лесу», — рассказал Дмитрий Крамарь.

Поиском оленей в разных зонах заповедника занимаются около 40 волонтеров. Им выдают карту и дневник, в котором нужно указывать пол, приблизительный возраст животных и место встречи с ними. За день добровольцы проходят по 18 км. На их пути встречаются чащи, овраги и холодные реки.

Пока в фотобагаже Дмитрия Крамаря только живописные пейзажи, но ни одного ревуна. Олени хоть и громко звучат в брачный сезон, но близко к себе не подпускают и прячутся, услышав малейший шум. Так, по итогам прошлогодней переписи поголовья, в заповеднике насчитали более 1,5 тыс. особей.

Читайте также: посетителей Кавказского заповедника предупредили о начале гона у оленей.

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