В Каневском районе пенсионер с мачете угрожал зарубить соседа в камышах

Конфликт между пенсионерами-соседями разгорелся на бытовой почве в одном из гаражей возле многоквартирного дома.

По данным правоохранителей, 67-летний мужчина взял со стола мачете, извлек клинок из ножен и направился к 65-летнему знакомому, угрожая зарубить его в камышах. Испугавшись последствий, сосед позвонил в полицию.

Против агрессивного мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Теперь буйному пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

Читайте также: в Каневском районе мужчина повалил знакомую на землю и пытался задушить. Преступление произошло в одном из дворов Южного микрорайона станицы Каневской.

Подпишись, здесь всегда интересно.