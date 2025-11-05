В Каневском районе колдунья получила штраф за демонстрацию символики сатанизма*

Запрещенный контент в интернете выявили сотрудники полиции тихорецкого Центра по противодействию экстремизму вместе с каневскими оперативниками.

Жительница станицы Стародеревянковской уверяла, что она ведьма, и публиковала в соцсетях изображения запрещенной символики сатанизма* (признан экстремистским движением и запрещен в РФ по решению Верховного суда).

Дома у 32-летней колдуньи полицейские изъяли ритуальную атрибутику. Запрещенную символику женщина повесила на стену и прикрыла куском ткани. На оперативном видео она также продемонстрировала ритуальные ножи.

Колдунью привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде либо публичной демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Ведьме предстоит выплатить штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

