В Каневском районе колдунья получила штраф за демонстрацию символики сатанизма*

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-koldunya-poluchila-shtraf-za-demonstratsiyu-simvoliki-satanizma
В Каневском районе колдунья получила штраф за демонстрацию символики сатанизма*
Скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Запрещенный контент в интернете выявили сотрудники полиции тихорецкого Центра по противодействию экстремизму вместе с каневскими оперативниками.

Жительница станицы Стародеревянковской уверяла, что она ведьма, и публиковала в соцсетях изображения запрещенной символики сатанизма* (признан экстремистским движением и запрещен в РФ по решению Верховного суда).

Дома у 32-летней колдуньи полицейские изъяли ритуальную атрибутику. Запрещенную символику женщина повесила на стену и прикрыла куском ткани. На оперативном видео она также продемонстрировала ритуальные ножи.

Колдунью привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде либо публичной демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Ведьме предстоит выплатить штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

*признан экстремистским движением и запрещен в РФ по решению Верховного суда.

Читайте также: в Каневском районе обнаружили на берегу водоема магическую атрибутику. Шокирующую находку сдали местные жители.

