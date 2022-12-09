В Каневском районе 10 декабря пройдет День здоровья

Акция пройдет в центральной районной больнице станицы Каневской. Ее приурочили ко Всемирному дню борьбы с бронхиальной астмой.

«Заболеваемость бронхиальной астмой растет и удваивается каждые 15 лет. На сегодняшний день ею страдают не менее 300 млн жителей Земли», — рассказал главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров.

Он добавил, что симптомы астмы могут привести к дневной усталости, бессоннице и низкому уровню активности.

В рамках Дня здоровья специалисты поликлиники Каневской ЦРБ расскажут о заболевании в форме лекции. Кроме того, местные жители смогут бесплатно узнать индекс массы тела, сделать экспресс-анализ глюкозы и холестерина в крови, УЗИ, ЭКГ, флюорографию, проверить состояние сердца и измерить внутриглазное и артериальное давление. Для этого нужно взять с собой полис ОМС и паспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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