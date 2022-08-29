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В избирательные комиссии Краснодарского края начали поступать бюллетени для сентябрьских выборов

Политика
29.08.2022 15:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-izbiratelnye-komissii-krasnodarskogo-kraya-nachali-postupat-byulleteni-dlya-sentyabrskih-vyborov
Видео канала «Кубань 24»

Представители территориальных органов начали получать их с 29 августа. Процедура передачи происходит в строгой секретности.

Специалисты из районов сначала заполняют необходимые документы. Затем упакованные пачки загружают в автомобили под охраной полиции.

«Сегодня мы их получили. Сейчас под охраной полиции довезем до территориальной избирательной комиссии, там нас тоже ждет полиция. И сдаем под ежедневную охрану. До 8 числа будем так сдавать, чтобы эти бюллетени были в полной сохранности», — сообщил председатель территориальной избирательной комиссии в Славянском районе Анатолий Чумаков.

Представители Ленинградского, Щербиновского и Славянского районов получили бюллетени одними из первых. Процесс передачи проконтролировал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

«Бюллетени имеют повышенную степень защиты. У них есть специальная сетка, достаточно трудно повторимая в обычных условиях. Есть микрошрифт, который только с помощью специального оборудования может быть произведен. Есть специальная толщина бумаги. Каждый избирательный бюллетень будет заверен соответствующей печатью избирательной комиссии и подписями двух членов», — сказал Черненко.

Всего к Единому дню голосования на Кубани отпечатали более 4 млн бланков трех типов. Типографии отгрузили и краевые, и одномандатные бланки, и документы для комплексов обработки.

Выборы пройдут 9, 10 и 11 сентября по всей стране. Главная кампания для Кубани — голосование за кандидатов в депутаты Законодательного собрания края.

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