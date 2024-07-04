В июне 12 пропавших человек нашли погибшими в Краснодарском крае

Об этом говорится в статистике за первый летний месяц от поискового отряда «Лиза Алерт».

Всего в июне волонтерам поступило 208 заявок о пропавших без вести людях. Из них 145 человек удалось найти живыми. Погибшими обнаружили 12 человек.

До сих пор не удалось найти 19 человек, пропавших в июне. Еще 16 заявок оказались не подтверждены.

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