В июле мобильная приемная губернатора Краснодарского края посетит два муниципалитета

Специалисты примут обращения от жителей Гулькевичского района 3 июля, визит в Лабинский район запланирован на 20 июля.

В Гулькевичах жители смогут обратиться со своими вопросами с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Комсомольская, 80. В Лабинске прием граждан проведут с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Лермонтова, 79.

Всего за первые 6 месяцев 2023 года мобильная приемная губернатора посетила 11 муниципалитетов — Северский, Тимашевский, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий, Кавказский, Туапсинский, Выселковский, Абинский, Отрадненский районы, а также Геленджик и Новороссийск. Специалисты обработали жалобы от более чем 1,2 тыс. жителей. Их передали в работу в краевую администрацию.

Чаще всего люди обращались по проблемам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством — 40%, транспортом и дорожным хозяйством — 19%, социальной сферой — 9%, земельными и имущественными отношениями — 7%, экологией и природопользованием — 6%.

Статистика показывает высокую результативность рассмотрения вопросов, ряд проблем решают оперативно. Это вопросы лекарственного обеспечения, лечения и оказания медицинской помощи, благоустройства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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