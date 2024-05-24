В Ивановской области будут судить жителя Кубани, поджегшего жилой дом с людьми

Преступление произошло еще 24 июля в городе Кинешма. Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали материалы для рассмотрения в суд.

По версии следствия, в тот вечер 59-летний житель Краснодара решил сжечь многоквартирный дом с людьми из-за произошедшего ранее конфликта. Он проник в подъезд ночью и поджег деревянные конструкции при помощи бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью. Злоумышленник решил, что пламя разгорится в доме и все жильцы погибнут в пожаре, поэтому сразу скрылся.

К счастью, возгорание погасло самостоятельно. Никто из жильцов не пострадал. В момент поджога в жилом доме находились 28 человек, в том числе трое маленьких детей.

Жителя Краснодара обвиняют в покушении на убийство. Уголовное дело на него завели сразу по нескольким статьям: ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.2 ст. 167 УК РФ и ч.3 ст. 30 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ивановской области.

Читайте также: в Сочи будут судить мужчину, убившего своего дилера за некачественные наркотики. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.