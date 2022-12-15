В инновационные проекты Кубани в 2022 году инвестировали более 10 млрд рублей
Флагманский проект «Умная Кубань» реализуется в рамках Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года. Стимулирование развития экономики — ключевая цель проекта.
Первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась отметил, что реализация направлений научно-технического развития региона продолжается несмотря на внешние ситуации.
«Затраты на инновационные проекты и цифровую трансформацию оцениваются выше 10 млрд рублей. В крае созданы научно-образовательный центр Юга России, научно-образовательный центр мирового уровня «Обеспечение экологической и продовольственной безопасности и развитие технологий здоровьесбережения», Фонд развития инноваций. Это позволит к 2030 году увеличить удельный вес инновационных продуктов в экономике региона с 2 до 10%», — сказал Игорь Галась.
Стратегический трек «Умная Кубань — лидеры будущего» направлен на развитие молодых предпринимателей и госслужащих. В его рамках запустили три приоритетные программы.
В проект «Умная Кубань» в 2023 году планируют интегрировать основные мероприятия в области клиентоцентричности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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