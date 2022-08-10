В Хостинском районе Сочи дерево рухнуло на автомобиль

В Хостинском районе Сочи дерево рухнуло на автомобиль

Инцидент произошел вечером 9 августа около центрального рынка. Судя по видео, машина получила повреждение кузова и разбитое лобовое стекло.

В момент происшествия вблизи припаркованного автомобиля никого не было, пострадала только техника. Правоохранители выяснят, было ли дерево аварийным.

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