В Хостинском районе Сочи дерево рухнуло на автомобиль
Происшествия
10.08.2022 09:24
Инцидент произошел вечером 9 августа около центрального рынка. Судя по видео, машина получила повреждение кузова и разбитое лобовое стекло.
В момент происшествия вблизи припаркованного автомобиля никого не было, пострадала только техника. Правоохранители выяснят, было ли дерево аварийным.
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