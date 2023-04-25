В Гулькевичском районе провели мероприятия в честь 80-летия освобождения Кубани и завершения битвы за Кавказ

В памятном мероприятии принял участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, глава Гулькевичского района Александр Шишикин, а также казаки, кадеты и местные жители.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

«В августе 1942 года в селе Новомихайловском развернулась ожесточенная схватка с фашистами, в которой погибли более 400 красноармейцев, в том числе наших земляков. Ценой жизни они не позволили противнику форсировать Кубань и выйти к Черному морю. Святой долг каждого из нас — помнить об этом, твердо отстаивать историческую правду о войне и ее настоящих победителях», — сказал вице-губернатор.

Курсанты Краснодарского высшего военного училища имени С.М. Штеменко и казаки Почетного караула Кубанского казачьего войска прошли торжественным маршем.

В торжественной обстановке открыли парк казачьей культуры. На берегу Кубани оборудовали зону отдыха, установили казачьи курени, мельницу и сцену для выступления творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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