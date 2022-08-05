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В Гулькевичском районе почтили память бойцов, сражавшихся с фашистами за переправу

Общество
05.08.2022 18:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gulkevichskom-rajone-pochtili-pamyat-bojtsov-srazhavshihsya-s-fashistami-za-perepravu
Видео канала «Кубань 24»

В селе Новомихайловском Гулькевичского района почтили память бойцов, которые мужественно сражались с фашистами.

В августе 1942 года, 80 лет назад, именно там шли кровопролитные бои за переправу через реку Кубань. Пали сотни воинов Красной армии, погибли молодые курсанты, мирные жители. Всего более 1 тыс. человек.

«Ребята устояли несколько дней, сражаясь за то, чтобы фашисты не смогли быстро перейти через переправу», — сказал руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Вооруженные лишь винтовками, мальчишки-курсанты в солдатских гимнастерках встали стеной на пути гитлеровских танков, самолетов и мотопехоты, рвавшихся к Черноморскому побережью. Эти события описаны в книге, которая вышла в свет при поддержке Следственного комитета. Ее экземпляры передадут в школы.

«Нынешнее поколение молодежи должно не просто помнить, а делами доказывать, что мы — достойные потомки своих предков, которые завоевали нам свободу, мирное небо над головой. Мы должны обустраивать станицы, города, мы должны обустраивать мирную жизнь», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев.

Рядом с мемориалом в селе Новомихайловском заложили сквер. Там обустроят места для отдыха и объекты, рассказывающие об аутентичности казачьей культуры.

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