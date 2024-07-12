В Гулькевичах на благоустройство территории школы № 2 выделят 45 млн рублей

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 12 июля провела прием граждан. На встрече рассмотрели пять вопросов. Один из них задала жительница Выселковского района: женщина попросила об оснащении Бейсугской участковой больницы.

Известно, что сейчас в здании 1970-х годов проводят капремонт, на работы из краевого бюджета выделено почти 40 млн рублей. Объект начнет работу в ноябре этого года, после этого там появится необходимое медоборудование.

Обратились к вице-губернатору и жители Брюховецкого района. Они просили озвучить сроки завершения строительства офиса врача общей практики в Новом селе.

«Это долгожданное лечебное учреждение для жителей. Поэтому постарайтесь с подрядчиком отработать таким образом, чтобы у вас не было дальнейших задержек. Погода позволяет сегодня активно строить, деньгами вы полностью обеспечены. Поэтому не вижу препятствий, чтобы этот объект не был сдан до 1 октября», — отметила Анна Минькова.

Во время приема граждан также обсудили благоустройство территории школы номер № 2 в Гулькевичах. Местные жители попросили сделать тротуары, спортивные площадки и зеленые зоны. Муниципалитет уже готовит необходимые документы. На работы выделят 45 млн рублей.

Также вице-губернатор поручила капитально отремонтировать Дом культуры в Красноармейском районе. Решение по нему проработают до ноября.