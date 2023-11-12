В Гуамском ущелье днем 12 ноября зафиксировали аншлаг
Общество
12.11.2023 15:22
В одном самых популярных объектов турпоказа Апшеронского района — Гуамском ущелье — днем 12 ноября заметили толпы туристов. Кадры с десятками людей попали в социальные сети и мессенджеры.
В Сети предполагают, что таким образом люди решили проводить последние теплые осенние выходные. Некоторые говорят, что ничего удивительного в этом нет, и такое столпотворение там всегда. Однако многих кадры все же удивили.
— Засиделись горожане в квартирах.
— Ого. А что там раздают бесплатное?
— Как в Мавзолей людей. А места шикарные.
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