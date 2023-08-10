В Государственном морском университете имени адмирала Ушакова подвели итоги приемной кампании 2023 года

В единственном морском вузе юга России конкурс вырос вдвое. Например, на такую специальность, как «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», было 8 человек на место.

Сильнейшую конкуренцию пришлось выдержать тем, кто поступал на «Кораблестроение, океанотехнику и системотехнику объектов морской инфраструктуры» — здесь 13 человек на место. Высокий конкурс у электромехаников и программистов.

Что касается проходного балла, с которым абитуриенты претендуют на зачисление, то пальма первенства у специальности «Информационные системы и технологии» — 198 баллов.

Всего в головном вузе и филиалах на бюджет поступили 534 абитуриента, средний конкурс составил 9,16 человек на место, против 5,5 в прошлом году. В общей сложности в приемную комиссию было подано 4 тыс. 894 заявления.

Ушаковка продолжает расширять и географию абитуриентов. Большинство поступающих — это представители Краснодарского края, Ростовской области, Севастополя и Крыма, но есть ребята из Алтайского, Хабаровского и Красноярского краев, Мурманской, Калининградской, Ивановской областей, Коми, Якутии, Москвы и Санкт-Петербурга.

Словом, представлена вся наша огромная и многонациональная страна. Сейчас, когда уже вышли приказы о зачислении, абитуриенты 2023 года вздохнули свободно, ведь они уже приняты в большую и дружную семью единственного морского вуза юга России.