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В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе в пользу участников СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-restorannom-sbore-v-polzu-uchastnikov-svo
В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе в пользу участников СВО
Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

Законопроект «О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей» вводит ресторанный сбор в размере 1% от суммы счета для посетителей ресторанов, баров и ночных клубов.

Сбор не включается в стоимость услуг ресторана, а перечисляется этими заведениями в федеральный бюджет, а после его направят в госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Перечисление сбора не будет облагаться банковскими комиссиями.

В пояснительной записке к законопроекту авторы — депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев отмечают, что взимание ресторанного сбора не вызовет негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека, однако будет иметь положительный эффект для всей страны по оказанию помощи участникам СВО, сообщает РИА «Новости».

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