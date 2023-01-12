В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ займет от 1 года до 3 лет

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, уже в весенний призыв 2023 года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет.

До начала весеннего призыва каждый военкомат должен будет разобраться, сколько граждан у него попадает под новые требования. После этого необходимо будет привести эти данные в соответствие с военным заданием.

Например, если в ведении военкомата находятся 100 человек от 21 года до 30 лет, не проходивших военную службу и не имеющих на это достаточных оснований, а военное задание — 200 человек, то 50% из них составят россияне в возрасте 18 лет, как было раньше, а другую половину — граждане от 21 года до 30 лет.

Политик отметил, что потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, в частности — в закон «О воинской обязанности и военной службе». Новую практику будут применять на первых этапах перехода на новую возрастную категорию и таким образом в каждую призывную кампанию будут увеличивать возраст призыва, сообщает «Парламентская газета».

Читайте также: министр обороны РФ предложил поэтапно увеличить призывной возраст до 21 года.