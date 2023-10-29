В Госдуме РФ предложили отмечать День жутких сказок и историй вместо Хэллоуина

Предполагается, что это станет компромиссным решением, которое позволит сохранить популярный у молодежи «праздник» и удовлетворить патриотическую общественность.

С инициативой выступил депутат Ярослав Нилов. Он напомнил, что споры из-за празднования Хэллоуина разгораются в обществе ежегодно.

«Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: «Руки прочь от популярной забавы!» Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится», — сказал Нилов.

Он предложил переименовать праздник в День жутких сказок и историй. По его мнению, это позволит избавиться от привязки к западной культуре, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг предложили праздновать традиционный фестиваль урожая вместо Хэллоуина.