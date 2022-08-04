В Госдуме рассмотрят возможность налогового вычета в 50% от НДФЛ для работающих пенсионеров

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы 4 августа.

Законопроект предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс, чтобы работающие пенсионеры получили право на социальный налоговый возврат. Размер вычета — половина от уплаченного НДФЛ. Отмечается, что сумма не может превышать 25 тыс. рублей.

Пенсионный социальный налоговый возврат планируют предоставлять работающему пенсионеру по окончании налогового периода на основании подачи им в налоговый орган заявления. После этого налоговый орган в течение месяца должен будет перечислить деньги на банковский счет, указанный в заявлении.

Автором инициативы выступил депутат Ярослав Нилов, сообщает RT.

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