В Госдуме предложили ввести бесплатное обучение в вузах для жен участников СВО

Сейчас в России квота на бесплатное обучение в высших учебных заведениях действует только для детей участников специальной военной операции.

Депутат Госдумы Иван Сухарев уверен, что подобную квоту необходимо ввести и для жен участников СВО. По его мнению, супруги военных сейчас вынуждены пересматривать свои планы, в том числе по обучению в вузах.

Парламентарий предложил дать возможность бесплатно обучаться в вузах женам участников СВО в возрасте до 35 лет. Письмо с такой инициативой он направил на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, сообщает RT.

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