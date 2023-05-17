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В Госдуме предложили ввести бесплатное обучение в вузах для жен участников СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-vvesti-besplatnoe-obuchenie-v-vuzah-dlya-zhen-uchastnikov-svo
В Госдуме предложили ввести бесплатное обучение в вузах для жен участников СВО
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сейчас в России квота на бесплатное обучение в высших учебных заведениях действует только для детей участников специальной военной операции.

Депутат Госдумы Иван Сухарев уверен, что подобную квоту необходимо ввести и для жен участников СВО. По его мнению, супруги военных сейчас вынуждены пересматривать свои планы, в том числе по обучению в вузах.

Парламентарий предложил дать возможность бесплатно обучаться в вузах женам участников СВО в возрасте до 35 лет. Письмо с такой инициативой он направил на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, сообщает RT.

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