В Госдуме предложили ужесточить наказание за сокрытие госзнаков на машинах

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому водителей, ездящих без госномеров или скрывающих их, будут лишать прав на срок от 1 года до 1,5 лет.

Кроме этого, будут конфисковать устройства, которые препятствуют идентификации госномеров, либо позволяют их видоизменить или скрыть.

За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет.

Сейчас за такое правонарушение предусматривается штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от трех месяцев.

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