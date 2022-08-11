В Госдуме предложили ужесточить наказание за «голые» прогулки в общественных местах
С таким предложением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий предложил ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы, а также за действия сексуального характера в присутствии людей — на пляжах, в парках возле водоемов. За это он предложил ввести отдельный пункт в статью о хулиганстве. За подобное деяние нарушителям будет грозить штраф.
«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность проведения специального рейда на всех объектах прибрежного отдыха с целью недопущения появлений оскорбления общественной морали. Помимо этого, прошу вас рассмотреть ужесточение наказания за намеренную демонстрацию наготы и действий сексуального характера в публичных и общественных местах», — цитирует письмо депутата RT.
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