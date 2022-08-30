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В Госдуме предложили упорядочить правила перевозки животных в автомобиле

Общество
30.08.2022 08:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-uporyadochit-pravila-perevozki-zhivotnyh-v-avtomobile
В Госдуме предложили упорядочить правила перевозки животных в автомобиле
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев уверен, что в правила дорожного движения в России нужно ввести обязательное использование автобоксов и контейнеров-переносок для перевозки животных в машинах.

Парламентарий направил письмо с такой инициативой на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Депутат отметил, что водители часто возят в салонах автомобилей собак, в том числе крупных пород. Животные свободно находятся на переднем кресле рядом с водителем. При этом конкретных требований к перевозке домашних животных в автомобилях в ПДД пока нет.

Хамзаев уверен, что если в ПДД упорядочить правила перевозки животных и обязать водителей использовать для этого автобоксы и специальные контейнеры — переноски, то это повысит безопасность людей и их питомцев при движении по дорогам, сообщает RT.

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