В Госдуме предложили страховать электросамокаты по образцу ОСАГО

Письмо с такое инициативой было направлено начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

По словам автора инициативы, депутата Госдумы Виталия Милонова, необходимо определить правовой статус средств индивидуальной мобильности и частично приравнять их к классическим транспортным средствам.

Однако до сих пор не определен механизм, который позволит привлечь к материальной ответственности водителей электросамокатов, ставших виновниками ДТП. Сейчас они не могут не могут застраховать собственный или арендный самокат.

«Прошу вас оценить идею внедрения механизма страхования СИМ по образцу ОСАГО для устранения правовой лакуны в части несения материальной ответственности. Такого рода страхование могло бы быть привязано как непосредственно к СИМ, так и к его водителю в зависимости от правовой формы использования средства мобильности», — цитирует RT депутата Госдумы.

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