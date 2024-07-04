В Краснодарском крае участились ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Например, 27 июня в Новороссийске двое нетрезвых мужчин ехали на электросамокате и сбили прохожую, а после скрылись с места происшествия.

Женщина самостоятельно вызвала себе скорую помощь и полицию. По ее словам, она получила перелом ноги и ссадины на руке.

Подобные аварии с участием самокатов происходят на Кубани почти каждый день.

«Многие водители СИМ забывают про правило, которому учат еще в школе: при переходе дороги нужно спешиться. Еще одно важное правило: если движение СИМ на тротуаре опасно для пешеходов, то также нужно сойти с самоката и пройти пешком», — напоминает корреспондент «Кубань 24» Ангелина Доценко.

В мае этого года только в Краснодаре в ДТП с участием СИМ пострадали 23 человека, большинство из них — люди от 18 до 32 лет. В кикшерингах пытаются повлиять на сокращение таких аварий.

«Со своей стороны мы делаем все возможное, все, что в наших силах, постоянно рассказывая о ПДД. Следим за их соблюдением, а в случае несоблюдения, вводим штрафные санкции», — сообщает пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев.

Из-за частых правил дорожного движения водителями СИМ в Госдуме предложили создать подразделение ДПС на самокатах. Для них уже разработали модель средства передвижения. О нововведении сообщили на Петербургском юридическом форуме.