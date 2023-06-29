В Госдуме предложили конфисковывать животных за жестокое обращение

Законопроект с поправками в КоАП РФ, согласно которому могут начать конфискацию домашних и диких животных за жестокое обращение с ними, подготовил первый зампредседателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Как пояснил парламентарий, во-первых, необходимо принять механизм конфискации диких зверей. Сейчас запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но условия конфискации не обозначены.

«При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях», — отметил Бурматов.

Он добавил, что также нужно изымать домашних питомцев, если владельцы над ними издеваются.

«Если человек бьет, морит голодом или ненадлежащим образом содержит животное, ему может быть назначен штраф. Но нет гарантии, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится, хотя по действующему законодательству он остается у него, так как считается его собственностью», — сказал депутат.

В связи с этим он подчеркнул необходимость конфисковывать животных при установлении факта жестокого обращения с ними.

Сейчас, если будет доказана жестокость по отношению к животным, по закону предусмотрен штраф в 80 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Однако после этого питомец остается у хозяина. По инициативе законодателей, таким недобросовестным гражданам нужно запретить повторно заводить зверей на длительный срок, сообщают «Известия».

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