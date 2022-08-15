В Горячем Ключе собирают средства на лечение раненого лебедя
Общество
15.08.2022 14:57
Травмированная птица подплыла к супружеской паре, которая рыбачила на реке. Лебедь не сопротивлялся и позволил обернуть себя в мешковину. Затем семья обратилась за помощью к зоозащитникам.
Выяснилось, что у полуторагодовалой самки лебедя сломано крыло. Она молодая, крепкая, но сильно обезвожена, плохо держит голову и клюв сильно побледнел. Ее нужно везти в Краснодар, где есть специалисты, которые могут помочь.
Сейчас на лечение спасенной птицы собирают средства. Если вы готовы оказать материальную помощь, то пишите в редакцию «Фактов» по номеру 8-918-120-60-00 (WhatsApp). Затем с вами на связь выдут общественники, взявшие лебедя под опеку.
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