В Горячем Ключе школьникам рассказали о правилах поведения на воде

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие провели волонтеры краевого отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

На городском пляже добровольцы и спасатели прививали несовершеннолетним безопасные навыки плавания. Тем, кто только учится держаться на воде, раздали надувные нарукавники. Такие акции прошли в 30 регионах страны. Волонтеры надеются, что это поможет уменьшить число трагедий на водоемах. По данным МЧС, с начала лета в России утонули 620 человек, из них 20% — дети.

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