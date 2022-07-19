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В Горячем Ключе школьникам рассказали о правилах поведения на воде

Общество
19.07.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-shkolnikam-rasskazali-o-pravilah-povedeniya-na-vode
Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие провели волонтеры краевого отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

На городском пляже добровольцы и спасатели прививали несовершеннолетним безопасные навыки плавания. Тем, кто только учится держаться на воде, раздали надувные нарукавники. Такие акции прошли в 30 регионах страны. Волонтеры надеются, что это поможет уменьшить число трагедий на водоемах. По данным МЧС, с начала лета в России утонули 620 человек, из них 20% — дети.

Читайте также: в Новороссийске прошел благотворительный забег собак породы хаски.

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