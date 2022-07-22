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В Горячем Ключе пройдет боксерский турнир под открытым небом

Спорт
22.07.2022 21:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-projdet-bokserskij-turnir-pod-otkrytym-nebom
Видео канала «Кубань 24»

На стадионе «Юность» 30 июля стартует вечер профессионального бокса.

Это международное событие, на ринге выступят боксеры из стран СНГ и даже из Сингапура. Хануридин бин Хамид приехал в Россию, чтобы провести здесь свой первый профессиональный бой в карьере. В соперниках — краснодарец Борис Карибян.

«Это очень интересное противостояние. Для обоих это дебютные бои в профессиональном боксе. Они заслуженные спортсмены. Каждый в своем стиле работает. У Бориса хорошая любительская карьера. Хамид — это четырехкратный чемпион Сингапура, победитель различных игр и соревнований Юго-Восточного региона», — сказал организатор турнира Алексей Васильев.

Главным боем вечера станет дебют на профессиональном ринге местного любимца публики, супертяжеловеса Павла Амбарцумяна. Он проведет 4-раундовый рейтинговый бой против краснодарца Дмитрия Савченко. Также ожидается противостояние российского боксера Эдгарда Москвичева и азербайджанца Али Мамедова. Их ждет восьмираундовый рейтинговый поединок. Боксерское шоу начнется в 19:30. Вход для всех желающих свободный.

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