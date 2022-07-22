В Горячем Ключе пройдет боксерский турнир под открытым небом

Видео канала «Кубань 24»

На стадионе «Юность» 30 июля стартует вечер профессионального бокса.

Это международное событие, на ринге выступят боксеры из стран СНГ и даже из Сингапура. Хануридин бин Хамид приехал в Россию, чтобы провести здесь свой первый профессиональный бой в карьере. В соперниках — краснодарец Борис Карибян.

«Это очень интересное противостояние. Для обоих это дебютные бои в профессиональном боксе. Они заслуженные спортсмены. Каждый в своем стиле работает. У Бориса хорошая любительская карьера. Хамид — это четырехкратный чемпион Сингапура, победитель различных игр и соревнований Юго-Восточного региона», — сказал организатор турнира Алексей Васильев.

Главным боем вечера станет дебют на профессиональном ринге местного любимца публики, супертяжеловеса Павла Амбарцумяна. Он проведет 4-раундовый рейтинговый бой против краснодарца Дмитрия Савченко. Также ожидается противостояние российского боксера Эдгарда Москвичева и азербайджанца Али Мамедова. Их ждет восьмираундовый рейтинговый поединок. Боксерское шоу начнется в 19:30. Вход для всех желающих свободный.