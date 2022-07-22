В Горячем Ключе пройдет боксерский турнир под открытым небом
На стадионе «Юность» 30 июля стартует вечер профессионального бокса.
Это международное событие, на ринге выступят боксеры из стран СНГ и даже из Сингапура. Хануридин бин Хамид приехал в Россию, чтобы провести здесь свой первый профессиональный бой в карьере. В соперниках — краснодарец Борис Карибян.
«Это очень интересное противостояние. Для обоих это дебютные бои в профессиональном боксе. Они заслуженные спортсмены. Каждый в своем стиле работает. У Бориса хорошая любительская карьера. Хамид — это четырехкратный чемпион Сингапура, победитель различных игр и соревнований Юго-Восточного региона», — сказал организатор турнира Алексей Васильев.
Главным боем вечера станет дебют на профессиональном ринге местного любимца публики, супертяжеловеса Павла Амбарцумяна. Он проведет 4-раундовый рейтинговый бой против краснодарца Дмитрия Савченко. Также ожидается противостояние российского боксера Эдгарда Москвичева и азербайджанца Али Мамедова. Их ждет восьмираундовый рейтинговый поединок. Боксерское шоу начнется в 19:30. Вход для всех желающих свободный.
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