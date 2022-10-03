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В горах Сочи двое мужчин с тремя детьми перестали выходить на связь во время похода

Происшествия
03.10.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-spasateli-ishhut-muzhchin-s-tremya-detmi-ne-vernuvshihsya-iz-pohoda
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Туристическая группа планировала вернуться из похода 2 октября. Спасатели начали их искать утром 3 октября.

Женщина сообщила в спасательный отряд МЧС, что ее муж с другом и тремя детьми 1 октября отправились в поход к хребту Ажек. Они должны были вернуться из гор 2 октября, но до сих пор не вышли на связь.

«Так как ночью был сильный дождь, и связаться с руководителем группы не удалось, в указанный район выехала дежурная смена спасателей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Добравшись до экопоселения Ажек, спасатели выяснили, что туристы там не останавливались. Они решили выйти в сторону реки Ац и проверить по пути туристические стоянки и возможные места пребывания.

Туристическая группа перед выходом в поход к хребту Ажек не регистрировалась. Все участники похода жители Сочи.

Обновление: в 10:00 спасатели обнаружили туристов. Никому из них медицинская помощь не потребовалась.

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