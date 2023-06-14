В горах Сочи и Адыгеи зацвели рододендроны

Эти восхитительные цветы, относящиеся к роду растений семейства Вересковых, в России можно увидеть только в Кавказских горах и на Дальнем Востоке. Чаще всего рододендроны встречаются в США, Китае, Японии, Гималаях и юго-восточной Азии.

Рододендроны уже во всю цветут в горах Красной Поляны. Здесь можно встретить две разновидности этого растения — кавказский и желтый. Для того, чтобы увидеть цветущие рододендроны в Сочи нужно подняться повыше в горы на канатных дорогах. Кроме того, эти цветы можно встретить в горах Адыгеи и Мостовского района.

Важно учитывать, что рододендрон занесен в Красную книгу России и может нанести вред здоровью, поэтому его ни в коем случае не следует срывать. В этих цветах содержится ядовитое вещество — андромедотоксин, характерный для растений семейства Вересковых. Этот нейтротоксин нарушает работу клеточных рецепторов и влияет на работу нервной системы.

Читайте также: Черное море позеленело: в Анапе начался сезон цветения камки. В акватории Анапы неглубоко, а камка хорошо растет на мелководье. Кадры с ярко-зелеными водорослями уже стали появляться в соцсетях.