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В горах Сочи и Адыгеи зацвели рододендроны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-i-adygei-zatsveli-rododendrony
В горах Сочи и Адыгеи зацвели рододендроны
Фото из соцсетей

Эти восхитительные цветы, относящиеся к роду растений семейства Вересковых, в России можно увидеть только в Кавказских горах и на Дальнем Востоке. Чаще всего рододендроны встречаются в США, Китае, Японии, Гималаях и юго-восточной Азии.

Рододендроны уже во всю цветут в горах Красной Поляны. Здесь можно встретить две разновидности этого растения — кавказский и желтый. Для того, чтобы увидеть цветущие рододендроны в Сочи нужно подняться повыше в горы на канатных дорогах. Кроме того, эти цветы можно встретить в горах Адыгеи и Мостовского района.

Важно учитывать, что рододендрон занесен в Красную книгу России и может нанести вред здоровью, поэтому его ни в коем случае не следует срывать. В этих цветах содержится ядовитое вещество — андромедотоксин, характерный для растений семейства Вересковых. Этот нейтротоксин нарушает работу клеточных рецепторов и влияет на работу нервной системы.

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