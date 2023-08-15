В горах Красной Поляны нашли уникальное растение — лютик Елены

Удивительную для ботаников находку сделали сотрудники научного отдела СНП во время августовской экспедиции по хребту Аибга.

У самого гребня хребта, среди камней они обнаружили уникальное растение — краснокнижный лютик Елены (Ranunculus helenae Albov). Впервые его обнаружил и описал великий ботаник и географ Николай Альбов в конце XIX века. Он назвал лютик в честь своей сестры Елены.

Высота редкого растения не превышает 10 см. Лютик имеет небольшое корневище, от которого отрастают тонкие и слабые стебли с мелкими цветкам желтого цвета.

В течение долгих лет лютик Елены считался эндемиком Фишт-Оштенского массива. Позже его нашли в Абхазии на массиве Арабика и Ах-Аг. Там растение было представлено в небольшом количестве, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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